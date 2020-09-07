Mazıdağı'nda 2 mahalle ve 2 mezra karantinaya alındı (2)

SAĞLIK TARAMASI BAŞLATILDI
Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ Mahallesi ve buraya bağlı Der ve Karasu mezraları ile Kocakent Mahallesi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasının ardından sağlık taraması başlatıldı. Karantinaya alınan yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlar, jandarma tarafından kontrol altına alındı. Sağlık çalışanları ise mahalle ve mezra sakinlerine koronavirüs testi uygulamaya başladı. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Mazıdağı Selim KAYA
2020-09-07 16:18:58
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