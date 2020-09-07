Mazıdağı'nda 2 mahalle ve 2 mezra karantinaya alındı (2)

Erdoğan: Söylüyoruz ama tüm yurtta salgın tedbirlerine uyulmuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SAĞLIK TARAMASI BAŞLATILDI

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ Mahallesi ve buraya bağlı Der ve Karasu mezraları ile Kocakent Mahallesi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasının ardından sağlık taraması başlatıldı. Karantinaya alınan yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlar, jandarma tarafından kontrol altına alındı. Sağlık çalışanları ise mahalle ve mezra sakinlerine koronavirüs testi uygulamaya başladı. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Mazıdağı Selim KAYA

2020-09-07 16:18:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.