Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "engelsiz" mimari için "Erişilebilirlik Kılavuzu"

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DHA: MARDİN'in Midyat ilçesinde kamyonun otomobil ve traktöre çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Mardin / Midyat

2020-09-07 22:00:16



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