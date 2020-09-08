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Mardin'deki kazada ölen 3'ü çocuk 6 kişi, gözyaşları içinde toprağa verildi

DHA

Mardin'deki kazada ölen 3'ü çocuk 6 kişi, gözyaşları içinde toprağa verildi


Selim KAYAMehmet Ali DİNLER-Mehmet Halis İŞ /Midyat (Mardin)MARDİN'in Midyat ilçesinde, halı saha maçından dönerken geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarının kaybeden 3'ü çocuk 6 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada ölenlerden geriye, halı saha maçında çekilen görüntüler kaldı. 
Kaza, dün akşam Midyat-Dargeçit Karayolu'nun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Emin Aydın'ın kullandığı 65K3858 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce Nevzat Tasman'ın kullandığı 27 BDV 29 plakalı traktöre ardından da halı saha maçından evlerine dönen Hakan Özkahraman'ın kullandığı 34 BOH 39 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobildeki Nimetullah Yıldız (34), oğlu Abdulkerim (3), yeğeni Muhammed Yıldız (10) ile aynı mahallede oturan akrabaları Hakan Özkahraman (23), Bilal Seyitoğlu (21) ve kardeşi Dilovan Seyitoğlu (12),  hayatlarını kaybetti. Kamyon sürücüsü Aydın ve traktör sürücüsü Tasman, yaralandı.
Acı kazada hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından bugün toprağa verilmek üzere Bardakçı Mahallesi'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Tank Albay Hüseyin Dindar, İl müftüsü Ali Hayri Çelik ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede ölenler için Kürtçe ağıtlar yakıldı.
HALI SAHADA SON OYNADIKLARI MAÇIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan kazada yaşamını yitiren Hakan Özkahraman, Nimetullah Yıldız ve Bilal Seyitoğlu'nun 18.00-19.00 saatleri arasında hala sahada oynadıkları futbol maçının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Özkahraman, Yıldız ve Seyitoğlu futbol oynarken, Dilovan Seyitoğlu, Abdulkerim Yıldız ve Muhammed Yıldız ise maçı izlerken görülüyor. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Midyat Selim KAYA, Mehmet Ali DİNLER, Mehmet Halis İŞ
2020-09-08 15:49:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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