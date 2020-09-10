Nusaybin'de korona virüs denetimleri sürüyor

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Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, kent merkezinde yeni tip korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, kent merkezinde denetimlerde bulundu. Gırnavaz Mahallesinde kurulan pazar yerini gezen Kaymakam Temizkan daha sonra Lozan Caddesi ve Dörtyol merkezinde denetimlere katıldı. İş yerlerini ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine değinen Kaymakam Temizkan, şehir içi minibüsleri durdurarak, ayakta yolcu taşımaması uyarısında bulunup maske, dezenfektan ve kolonya bulunmasını istedi. Kaymakam Temizkan, minibüsteki yolculara dezenfektan ve kolonya dağıttı.

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