Mardin'de eğitimlerini başarıyla tamamlayan itfaiye personeline sertifikaları verildi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın katılımlarıyla, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan personele sertifikaları verildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde, yangının yapısı, yangının gelişimi, yanma ve yangın bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler, LPG ve doğalgaz bilgisi, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, ekip çalışması eğitimi, köpük çeşitleri ve köpük kullanma eğitimi, genel araç bakımı ve eğitimi ile pompa eğitimi ve bakımı gibi konular üzerinde duruldu. Personelin görevleri ile yangınlara organize şeklinde hızlı müdahale etmek amacıyla başlatmış olduğu hizmet içi eğitimin sona ermesiyle 27 personel için İtfaiye Daire Başkanlığında sertifika programı düzenlendi. Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve Genel Sekreter Murat Süzen, Daire Başkanı Hakan Kaplan ile eğitim alan personel katıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş, sertifika verdiği personele başarılar diledi.

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