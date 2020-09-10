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Kızıltepe'da çocuk zabıtalarla kapsamlı koronavirüs denetimi

DHA

Kızıltepe'da çocuk zabıtalarla kapsamlı koronavirüs denetimi


Selim KAYAMehmet Ali DİNLER/ KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, zabıta üniformaları giyen çocuklarla birlikte kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı. Kaymakam Hüseyin Çam'ın eşlik ettiği denetimlerde maskesi olmayan vatandaşlara maske verildi.
Kızıltepe'de kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı. Denetimlere Kaymakam Hüseyin Çam ile birlikte zabıta üniformaları giyen çocuklar da katıldı. Ekipler, halka açık yerlerde tedbirlere uyulup, uyulmadığını kontrol edip, iş yeri sahipleri ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Denetimde maskesi olmayan vatandaşlara da maske verildi. Salgının kontrol altına alınmasını arzuladıklarını belirten Kaymakam Hüseyin Çam, şunları söyledi:
"Çalışma arkadaşlarımızla birlikte koronavirüsle ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. İş yerleri denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Toplu ulaşım denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şu an itibarıyla Kızıltepe´de sahada 52 ekibimiz bulunmakta. Bu 52 ekibimiz merkez ve kırsal mahallelerimizde polis ve jandarma ile sivil toplum kuruluşlarından oluşturduğumuz ekiplerimizle birlikte denetimlerimizi yapıyoruz. Denetimlerde vatandaşlarımızı bilgilendirme, bilinçlendirme ve uyarıcı mahiyette ki ikazlarımız devam ediyor. Ancak bu ikazlarımıza yeteri kadar hassasiyet göstermeyen vatandaşlarımıza cezai müeyyidemizi uyguluyoruz. Buradaki en önemli amacımız, bu virüsün yayılma hızını olabildiğince azaltılması ve vaka sayılarının olabildiğince düşürülmesini sağlamak, bu hastalığı kontrol altında tutabilmektir. Bundan sonraki süreçte de bu denetimlerimizi aynı titizlikle sürdüreceğiz."DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Selim KAYA, Mehmet Ali DİNLER
2020-09-10 19:09:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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