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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de tarihi yapıların restorasyonu toplantısı

İHA

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesi Gül Mahallesinde bulunan tarihi Hüsamiye Medresesi olarak değerlendirilen yapının durumu hakkında ilgili kurum müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Mardin’de tarihi yapıların restorasyonu toplantısı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesi Gül Mahallesinde bulunan tarihi Hüsamiye Medresesi olarak değerlendirilen yapının durumu hakkında ilgili kurum müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.
2019 yılı şubat ayında aşırı yağışlar sonucunda istinat duvarının çökmesi ile kuzey cephesi gün yüzüne çıkan Hüsamiye Medresesi için mahalle sakinleri yetkililerden yardım istemişti. 18 aylık geçen süre zarfında herhangi bir sonuca varılamamıştı. Durumdan haberdar olan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, tarihi yapıların restorasyonu hassasiyetini göz önünde bulundurarak, ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Vahap Özpolat, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkan Vekili Hidayet Oğuz, İl Kültür Turizm Müdür Vekili Sebahattin Genç ve ilgili teknik birim personelleri katıldı.
Toplantıda, 7 bin yıllık tarihe sahip Mardin'de birçok tarihi yapının bulunduğunu dile getiren Vali Mahmut Demirtaş, “Yılda milyonlarca turist ağırlayan bir şehrimiz var. Şehrimizde bulunan tarihi yapıların bakım, onarım ve restorasyonu bizim için büyük önem arz ediyor. Tarihi Hüsamiye Medresesini de yerinde inceleyeceğiz Bu konuda el birliği ile elimizden geleni yapıp bu tarihi yapıların geleceğe aktarılması konusunda uğraş vereceğiz" dedi.
Toplantının sonucunda Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile görüşülüp yol haritasının belirleneceği kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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