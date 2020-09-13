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Trafoda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

İHA

Trafoda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafoda çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Esenli Mahallesi'nde bulunan trafoda yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kızıltepe itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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