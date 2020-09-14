Sulama yapan tankere çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

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Mardin’de hafif ticari araç, refüjde sulama yapan tankere arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, MardinKızıltepe arasında Selen Kışlası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, refüj sulaması yapan tankere arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralı A.Ş., ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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