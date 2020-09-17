Mardin Valisi Demirtaş'ın katılımıyla koronavirüs denetimi



Selim KAYAMehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'de koronavirüs tedbirlerine yönelik Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganı ile 81 ilde başlattığı koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Vali Mahmut Demirtaş katılımıyla yapıldı. Şahkulubey Caddesi'nde vatandaş ve esnaf ile bir araya gelen Vali Demirtaş, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Denetimin ardından açıklamada bulunan Vali Demirtaş, Mardin'de koronavirüs tedbirlerine uyulduğuna dikkat çekerek, "Hem vatandaşlarımızı hem de esnafımızı denetliyoruz. Vatandaşlarımızın maske takması konusunda ve sosyal mesafeye uymaları, daha duyarlı olmaları konusunda uyarı ve ikazda bulunuyoruz. Ne mutlu ki vatandaşlarımızın artık buna alıştıklarını, maskeleri kullandıklarını görüyoruz, sosyal mesafeye dikkat ettiklerini görüyoruz. Buradan vatandaşlarımıza maske takmalarını ve sosyal mesafeye mutlaka uymaları gerektiğini, bunun sağlıkları açısından çok önemli olduğunu söylemek istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Selim KAYA, Mehmet Ali DİNLER

2020-09-17 20:14:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.