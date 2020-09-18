Park halindeki otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),(DHA) MARDİN'in Derik ilçesinde, park halindeki otomobil, yanarak, küle döndü.
Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ömer Karabatar, dün akşam otomobiliyle yakınlarına misafirliğe gitti. Karabatar'ın yol üzerine park ettiği 21 VA 255 plakalı otomobilinde gece yarısı heüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti ancak otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2020-09-18 09:50:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazalar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.