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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Mutfağı MAÜ ve GAP işbirliğiyle canlanıyor

İHA

Mardin Mutfağı MAÜ ve GAP işbirliğiyle canlanıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ve proje ortağı olan MARSEV, Kadim Mardin Yemekleri Sahne Alıyor Artık Sıra Bizde Projesi kapsamında Sanayi Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile uygulama protokolü imzaladı.
MAÜ, son bir yılda turizm alanında geçekleştirdiği önemli projelere bir yenisini daha ekledi. MAÜ ve proje ortağı olan MARSEV, Kadim Mardin Yemekleri Sahne Alıyor, Artık Sıra Bizde Projesi kapsamında Sanayi Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile uygulama protokolü imzaladı.
MAÜ’nün Turizm İhtisas Üniversitesi olma yolunda başarılı hamleler yapmakta olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar imzalanan uygulama protokolü ile üniversitenin turizm eğitimi alanında yeni bir çıkış yakalayacağını söyledi. Rektör Özcoşar, “Her geçen gün artan sayıda destinasyon gastronomik değerlerini ön plana çıkarmaktadır. Biz de bölgenin gastronomi değerlerini turist çekim gücü oluşturacak bir niş pazar olarak kullanılmasına öncülük yapmak istiyoruz. Kadim kültürümüze ait, unutulmaya başlanmış geleneksel yemeklerimiz profesyonel yaklaşımlarla yeniden canlandırılıp, Mardin için yeni bir tanıtım ve çekim konusu haline gelecektir” dedi.
Sanayi Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Tarımsal Altyapının Geliştirilmesi Projesi kapsamında ele alınarak projenin desteklendiğini ifade eden MAÜ Turizm Fakültesi proje yürütücüsü Doç. Dr. Serhat Harman ise “Proje kapsamında verilecek olan eğitimler, düzenlenecek festival ve yarışmalar ile çoğu unutulmaya yüz tutmuş, bir kısmı sadece kitaplarda kalan Mardin’e özgü geleneksel yemeklerin önemli bir kısmının profesyonel mutfağa girmesine, gastronomi turizminin geliştirilmesine ve yerel mutfağın tanınırlığının arttırılmasına katkı sağlayacaktır” dedi.
Proje kapsamında kurulacak olan iki profesyonel mutfak ile Turizm Fakültesi öğrencilerinin daha kaliteli mutfak eğitimi alacaklarına dikkat çeken Harman, Mardin’in yerel ürünlerinin kullanıldığı, çok kültürlülüğünü yansıtan yemeklerine bağlı olarak değişik, gastronomik değeri yüksek ve diğer bölgelerden farklı yemekler bulunduran Mardin’in, oluşturulan bu proje ile gastronomik değerlerinin korunması sağlanarak yeni bir çekim aracı olarak kullanılarak bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Projeye kapsamında Sanayi Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 500 bin lira tutarında bir destek sağlanacak, Mardin Artuklu Üniversitesinin de katkı payı ile üniversite kampüs alanında 24 istasyonlu bir mutfak düzenlenecek. Ayrıca mutfakta Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencilerinin uygulama derslerini icra edecekleri gibi aynı zamanda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli mutfak elemanlarının kısa süreli kurslar ile eğitilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılmasında faydalanılacağı da belirtildi. Mutfak aynı zamanda yemek festivalleri, Mardin yemek tanıtım günleri ve aynı zamanda gastronomi turları için faydalanılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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