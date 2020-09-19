Mardin'de fuhuş operasyonu: 47 gözaltı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu fuhuş suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şahıslara yönelik 12 farklı adrese düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Artuklu ilçesinde günübirlik kiralanan apart dairelerde kimsesiz ve çaresiz kadınlara uyuşturucu madde vererek fuhuş yaptırıldığının, sosyal medya siteleri üzerinden müşterilere ulaşıldığının tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri düğmeye basarak 15 Eylül 2020 tarihinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 47 şüpheliden 24'ü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 23 şüpheli örgüt faaliyeti kapsamında fuhuşa teşvik etmek, aracılık yapmak, yer temin etmek, fuhuşu kolaylaştırmak suçlarından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 2’si kadın olmak üzere 10 şahıs tutuklanıp cezaevine gönderilirken, 13 şahsın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

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