Mardin'de PKK'lı 2 terörist teslim oldu



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de jandarma ve İstihbarat Başkanlığı ekiplerinin ortak ikna çalışması sonucu PKK'lı 2 terörist teslim oldu.

Mardin ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ekipleri, Şanlıurfa'da 2014 yılından beri terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösteren, 'Jinda' kod adlı terörist B.B. ile temas sağladı. Yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından ikna edilen terörist B.B.'nin teslim olması sağlandı. Terörist B.B. ile birlikte ülkesi İran'da 2016 yılında terör örgütüne katılan 'Dilan' kod adlı terörist K.M. de ikna edilerek Mardin'deki Nusaybin 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk bölgesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. İki teröristin işlemlerinin Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nda devam ettiği belirtildi.

Son zamanlarda hem yurt içinde hem yurt dışında büyük darbe alan terör örgütündeki çözülmelerin devam ettiği, güvenlik güçlerinin ikna çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2020-09-19 10:56:39



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