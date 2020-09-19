Mardin’de Gaziler Günü kutlandı

Mardin’de 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği düzenlendi.

Hükümet Konağı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması eşliğinde ay yıldızlı al bayrağın göndere çekilmesi ile devam etti. Törene, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, gaziler, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Mahmut Demirtaş, törende valilik makamı ve büyükşehir belediye başkan vekilliği adına çelenk sundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Mardin Muharip Gaziler Derneği adına Ali Candemir, 19 Eylül Gaziler Gününün bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şeref ile hatırlandığı ve anıldığı bir gün olduğunu söyledi. Candemir, “19 Eylül, Kurtuluş Savaşı’nda Kore’de, Kıbrıs’ta savaşın muharip gazileri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis güvenlik koruyucuları ve 15 Temmuz’da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından tören sona erdi. Vali Mahmut Demirtaş, daha sonra Polis Evinde gazileri kabul ederek bir müddet sohbet etti.

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