Mardin'de, Gaziler Günü törenle kutlandı

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Hükümet Konağı´ndaki Atatürk Anıtı'nda 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. Törene, Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Milletvekili Cengiz Demirkaya, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Mardin Muharip Gaziler Derneği adına Ali Candemir'in yaptığı konuşmanın ardından tören son buldu.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2020-09-19 11:17:34
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