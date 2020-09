MHP Mardin Artuklu'da 51 yıl sonra ilk kongre gerçekleştirildi

Mardin Artuklu'da 51 yıl aradan sonra Milliyetçi Hareket Partisi ilk kongresini gerçekleştirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Artuklu İlçe Kongresi 51 yıl sonra ilk kez Ferhan Bozkuş Konağında gerçekleştirdi. Kongreye, MHP il Başkanı Ferhan Bozkuş, İlçe Başkanları parti teşkilatı üyeler ve çok sayıda davetli katıldı. Kongrede İl Başkanı Ferhan Bozkuş’un açılış konuşmasıyla birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gönderdiği mektup okundu. Artuklu İlçe Başkan Adayı Sadettin Ersöz’ün konuşmasının hemen ardından Artuklu İlçe başkanı seçimi yapılarak Sadettin Ersöz Milliyetçi Hareket Partisi Artuklu İlçe Başkanı seçildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mektubunda, "Milliyetçi Hareket Partisi’nin gür sesi, güçlü nefesi ve yörenizdeki güven veren mesajı olmak için bir araya geldiniz. Türkiye’mizin hassasiyet yüklü bir döneminde sorumlu, şuurlu ve şahsiyetli mücadelenize yeni bir halka ekliyorsunuz. Biliniz ki, bütün gözler üzerinizdedir. Bütün dikkatler size çevrilmiştir. Tuzaklara karşı uyanık olunuz. Provokasyonlara karşı tetikte durunuz. Tezvirata, tefrikaya, akıl çelici karanlık tekliflere her zaman mesafe koyunuz. Üzerimizde oynanan kirli oyunlar bitmedi, eksilmedi. Zaaf anımızı, yumuşak karnımızı kollayan habis saldırılar kesilmedi, dinmedi. MilliyetçiÜlkücü Hareket’in varlığından rahatsızlık duyan iç ve dış mihrakların nifak seferberliği hiç bitmedi, hiç de eskimedi. Yarım asrı geçen şerefli mazimizin tecrübe ve temkiniyle, fikriyatımızın birikim ve enginliğiyle geçmişi kavrıyor, geleceği kucaklıyoruz. Kızılelma yeminimiz, Turan ülkümüzdür. Ulaşılacak hedefimiz Türkiye’yi süper güç mertebesine çıkarmaktır. Sahip olduğumuz vizyon, taşıdığımız misyon istikbalin ufkuna huzur, güvenlik, istikrar ve istiklal içinde vasıl olabilmektir. Milliyetçi Hareket Partisi ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ diyen cömert, cesur, duyarlı, ahlaklı, milli ve ilkeli bir iradenin marka değeri çok yüksek bir millet eseridir” dedi.

Ardından Milliyetçi Hareket Partisi Artuklu İlçe Başkanı Sadettin Ersöz yaptığı açıklamada Türk milletine gönül vermiş, korkusuz yüzlerin buluştuğu 1. Artuklu Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Kongresine hoş geldiklerini vurguladı. Ersöz, “Tarih boyunca Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızı, bugün bölücülük yapmak için çalışan hainlerle mücadele ederken şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün burada bir ülkü etrafında toplanmak için bizlere önderlik etmek için yol göstermiş bizleri yetiştirmiş olan ömrünü Türklük ve Türkiye ülküsüne adamış Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’e ve ebediyete intikal etmiş bütün dava arkadaşlarımıza cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Kongremizin Mardin Artuklu İlçesine hayırlı ve uğurlu olmasını cenabı Allahtan dilerim. Allah’ın izni ile Artuklu İlçesinde yapılan bu ilk kongre ile partimizin haksızın yanında, hak ve adalet savunucusu olacaktır. Bundan emin olun. Türkiye’nin önemli illerinden olan Mardinimizin sadece tarihten ibaret değil, kardeşçe yaşanabilir, şehitlerimizin kanıyla boyanmış Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesi altında Türk’ü, Arap’ı Kürd’ü, Müslüman’ı, Hristiyan’ı ve Yezidisiyle ayırt edilmeksizin yaşanabilen medeniyetler şehridir Mardin. İşte bizde burada Milliyetçi Hareket Partisi olarak kimseyi ayırt etmeden var gücümüzle halkımıza yardımcı olacağız. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin deyişiyle karşılıksız vatan, millet, bayrak bekası için var gücümüzle hizmet etmeye gayret edeceğiz inşallah. Kapımız Mardin halkına açık olacaktır. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi her zaman için önce vatan, millet sonra partim ve ben diyen 51 yıldır ayakta olan ve ebediyete kadar var olacak güçlü bir partidir. yapılan yanlışların karşısında her zaman dik duran genel başkanımızın vatanımızın bekası için Cumhur ittifakına destek verdiği gibi bizlerde Mardin ve özellikle Artuklu için el ele omuz omuza hizmet için hep halkın yanında olacağız. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Dört bir koldan saldırı altındayız çok şükür tüm bunlara gerekli cevabı verebilecek birlik, beraberlik, cesaret ve dayanışma içerisindeyiz. Ateşle imtihandan geçen Türkiye’mizi bugün yaşadığı bunalımdan çıkartacak siyasi gücü, ruhu ve benliği Türkiye sevdası ateşiyle yanan Milliyetçi Hareketidir. Yalnız milliyetçiliği başka bir şeye benzetmeyin lütfen. Milliyetçiyim deyip kendi menfaatine çevirenlere sesleniyorum. Milliyetçilik yok olduğu sanılan coğrafyada yeniden doğmaktır, milletine, vatanına, bayrağına kara sevda ile birlikte bağlanmaktır, binlerce yıllık mirası yüreklerde taşımaktır, ihtiyaç olduğunda ölüm karşısında imtihan olmaktır, orta asya bozkurtlarına uzanan bir çınardır, Mete’dir, Selçuk Bey’dir, Yavuz’dur, Atatürk’tür, sabırdır, çiledir, inançtır. Çelikten bir yürektir, Ziya Gökalp’tir, Atsız’dır, Alparslan Türkeş’tir. Nene Hatun, Sütçü İmam’dır, Köroğlu’dur, Pir Sultan’dır, Baki’dir, Yesevi’dir, Hacı Bektaştır, Malazgirt’tir, Mohaç’tır, Sakarya’dır, Osman Bey’dir, Yıldırım’dır, Fatih’tir, Gaffar Okan’dır, Muhammed Fatih Safitürk’tür, Tufan Kansuva’dır, Eren Başçı’dır. Şehit oğlu şehit Emenler’dir. Mehmet Acar’dır ve Devlet Bahçeli’dir” diye konuştu.

