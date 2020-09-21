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Ailesinin güvercin besleyen 3'üncü kuşak temsilcisi

DHA

Ailesinin güvercin besleyen 3'üncü kuşak temsilcisi


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de gök, miski ve çakmaklı gibi kente özgü güvercin yetiştirme alışkanlığı Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanıyor. Dededen toruna, 100 ile 10 bin TL arasında değişen fiyatlarla yaklaşık 50 güvercin besleyen ailenin 3'üncü kuşak temsilcisi Mehmet Emin Yel (62), "Bu güvercinlerden biri hastalandığı zaman ben de kederden hastalanıyorum. Gözüme uyku girmiyor" dedi.
Mardin'de Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma güvercin besleme alışkanlığı birçok ailede kuşaktan kuşağa devam ediyor. Bu alışkanlığı imparatorluk döneminde yaşayan dedesinden ve daha sonra da babasından öğrendikleriyle sürdüren Mehmet Emin Yel, o dönemlerde kendini bilen beyzadelerin damlarında güvercin beslediğini söyledi. Yaklaşık 50 güvercini bulunan ve fiyatları 100 TL ile 10 bin TL arasında değişen Yel, aile olarak kentte güvercin besleyen en eski aile olduklarını belirterek, "Dededen toruna güvercin besliyoruz. Benim de lakabım kuşçu Mehmet. Güvercin yetiştiriciliği benim için bir tutku, bir aşktır. Mesela bu güvercinlerden biri hastalandığı zaman ben de kederden hastalanıyorum. Gözüme uyku girmiyor. Nasıl çocuklarımıza bakıyorsak onlara da o derece bakmamız, ilgilenmemiz gerekiyor" diye konuştu.
'FİYATLARI 30 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR'
Güvercin yetiştiriciliğinin tarihçesinin çok eskilere dayandığını ve kendisinin de bu tutkuya küçük yaşlarda başladığını anlatan Yel, şunları söyledi:
"Çakmaklısı var, gökü var, beyazı var, miski var. Bunlar öz Mardin kuşu ama Irak'tan gelen miro, rasasi, kırmızı şarabi var. Onlar hobi kuşu, onlar para yapar. Fiyatı 30 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kimi kendi kuşunu 500 bin TL'ye bile vermez. Bu bir hobidir. Herkesin merakı ayrıdır. O miroları bana getirseler ben tanesini 50 liraya bile almam. Çünkü sevmiyorum. Uçurmadığım için ondan zevk almıyorum. Ben sadece hava kuşu beslerim. Uçuruyoruz, eğitiyoruz. Mühim olan gelip 2025 takla üst üste atması. Takla atacak, oturacak. Böyle kalem gibi çıkacak. Güzel olduğu zaman makul fiyatları 10-12 bin TL. Hatta fiyatları 20 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Ancak biz güvercin besleyenler bunları birbirimize hediye edebiliyoruz. Bu sene 15 tane yavru güvercin bedavaya dağıttım."DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2020-09-21 08:29:54

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