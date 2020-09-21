Vali Demirtaş öğrencilerle bir araya geldi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi.

20202021 eğitimöğretim yılı İlköğretim Haftası Artuklu Elif Ana Mehmet Konuş İlkokulunda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinliklere Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda 1E sınıfından Kemal Baran Avcı adlı öğrenci okulum adlı şiiri okudu. Öğrencilerden Mira Çetinkaya ise öğretmeni Nuray Aygüler’in eşliğinde Vali Mahmut Demirtaş’a kolonya ikram etti.

Vali Mahmut Demirtaş, sınıfları dolaşarak, öğrencilere 20202021 eğitimöğretim yılı için iyi dilek ve temennilerini ileterek korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Vali Mahmut Demirtaş öğrencilere maske ve hediyelerini dağıttıktan sonra program son buldu.

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