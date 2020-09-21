Mardin Müze Müdürlüğü tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Dicle Kalkınma Ajansına (DİKA) sunulan Dara Antik Kenti Örenyeri Çevre Düzenlemesi ve Restorasyon Projesi hayata geçiriliyor.

Dicle Kalkınma Ajansı’nın yürütücüsü olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2018 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı çerçevesinde, Mardin Müze Müdürlüğü’nün Dara Antik Kenti Örenyeri Çevre Düzenlemesi ve Restorasyon Projesi hayata geçiyor. Toplam bütçesi 4 milyon lira olan projenin ücretinin tamamının DİKA tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Proje, önemli bir turizm odağı olan Dara antik kentini turistlerin rahat ve uygun koşullarda ziyaret etmeleri için kazı, restorasyon, restütisyon, konservasyon, çevre düzenlemesi, ziyaretçi gezi ve karşılama merkezi yapılması çalışmalarını içeriyor. Projeyle birlikte, Mardin için tarihi bir değer olan Dara antik kentinin turizm merkezine dönüşmesine yönelik olarak altyapı hazırlanacak, turistler açısından cazibe merkezi olmasına ve tarihi değerlerin korunmasına hizmet edilecek.

Konu ile ilgili bilgi veren DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Dara antik kentinin Mardin’in Artuklu ilçesinde yer alan tarihi Mardin yerleşiminden sonra en önemli ikinci turizm destinasyonu konumunda olduğunu söyledi. Alanlı, “Proje, Mardin’in en yüksek potansiyelli ziyaretçi çekim noktalarından biri olan Dara antik kentinin bir kısmında çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmesi, ören yeri standartlarının yerine getirilmesi, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesini içermektedir. Taşıdığı turizm potansiyeli açısından Mardin’deki en önemli turistik yerlerden biri olması, kent merkezine yakınlığı, köy halkının son otuz yıl içinde Dara’da yapılan çalışmalarda aktif bir şekilde rol alması sonucunda köyde turizm yatırımı yapılmasını talep etmeleri bu alanın seçiminde önemli rol oynamıştır” dedi.

Gerçekleştirilecek olan bu proje ile Mardin’e alternatif çekim noktası oluşturularak Mardin’in turistik cazibesinin artırılması, buna paralel olarak kentteki küçük işletmelerin gelir düzeyinin, istihdam olanaklarının iyileştirilmesi ve ekonomik canlanmanın sağlanması hedefleniyor.

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