Mardin'de PKK operasyonu: 2 gözaltı

Selim KAYA/MARDİN, (DHA) MARDİN'de, terör örgütü PKK'ya finans sağlayan ve terör propagandası yaptığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya finans sağlayan ve terör propagandası yapanların yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütüne finans sağlayan A.A. ile örgüt propagandası yapan C.A.'yıoperasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2020-09-23 09:44:45
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