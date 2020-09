Savur’da yol kenarına terkedilen yaralı at Adana’ya sevk edildi

Mardin’in Savur ilçesinde yol kenarına yaralı bir şekilde bırakılan at ilk müdahalenin ardından hayvanseverlerin yardımlarıyla Adana’ya sevk edildi.

Savur ilçesinde yol kenarına terk edilmiş yaralı atı gören hayvansever vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralı at, merkeze getirilerek tedavi altına alındı. Veteriner hekim tarafından serum takılıp gerekli tedavileri yapıldı. Veteriner hekim tarafından yaralı atın nakline onay verilmesinin ardından hayvansever vatandaşların yardımlarıyla at, Adana Melekler Yaşam Köyüne sevk edildi.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Şube Müdürü Sevcan Şimdi, hayvanseverler tarafından haber verilmesinin ardından hemen yaralı atın yanına giderek müdahalede bulunduklarını belirtti. Rehabilitasyon merkezinden gerekli müdahalelerin ardından yaralı hayvanının Adana’ya sevk edildiğini aktaran Şimdi, "At veya eşekler kullanılıp durumu kötüleşince ne yazık ki sonrasında çaresiz bir durumda atılıyor. Bölgede bu tip durumlarla çok karşılaşıyoruz. Yılarca size hizmet eden ve sizinle birlikte yaşayan hayvanlarınızı çaresiz bir durumda dışarı atmayın. Terk edilmek, çaresiz bırakılmak her canlıya aynı acıyı veriyor. Bize haber veren duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

