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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nusaybin’de İtfaiyeciler Haftası kutlandı

İHA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, 25 Eylül1 Ekim tarihlerinde kutlanan İtfaiyeciler Haftası nedeniyle Nusaybin İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek itfaiye erleriyle bir araya geldi.

Nusaybin’de İtfaiyeciler Haftası kutlandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, 25 Eylül1 Ekim tarihlerinde kutlanan İtfaiyeciler Haftası nedeniyle Nusaybin İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek itfaiye erleriyle bir araya geldi.
Temizkan, beraberindeki Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve Nusaybin Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Burak Eryılmaz ile birlikte Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliğini ziyaret etti. Burada itfaiyeciler tarafından karşılanan Temizkan, itfaiye erlerine çikolata ikram etti. İtfaiye Teşkilatının Osmanlı Devletinden buyana çok köklü bir kuruluş olduğunu kaydeden Temizkan, bu yıl 306. yıl dönümünün kutlandığını ifade etti. Tüm mesleklerin kendilerine göre zorlukları olduğunu ancak itfaiyecilerin birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olduğunu kaydeden Temizkan, "Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerini geride bırakan, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışmaktadırlar. İtfaiyeciler sadece yangınlarda değil, sel ve depremler gibi tüm doğal afetlerde de halkımızın can ve mal güvenliği için 24 saat canla başla çalışıyorlar. Biz de bu vesileyle hem İtfaiyeciler Haftasını kutlamak hem de onlarla bir araya gelmek için bugün onları ziyaret ettik. Bu vesileyle tüm itfaiyecilerimizin haftasını kutluyorum" dedi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temizkan daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı ile MARSU’yu ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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