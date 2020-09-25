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Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden 'sağlıkçıların kirli maske ile çalıştığı' iddialarına yalanlama

İHA

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden 'sağlıkçıların kirli maske ile çalıştığı' iddialarına yalanlama

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında ortaya atılan kentte sağlıkçıların kirli maske ile çalıştığı, Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli çalışanlara düzenli test yapılmadığı ve pandemi hastanelerinde yatakların yetersiz olduğu iddialarını yalanladı.
Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte sağlıkçıların kirli maske ile çalışmak zorunda olduğu, Aile Sağlık Merkezlerinde görevli sağlık çalışanlarına düzenli test yapılmadığı ve pandemi hastanelerinde yatakların yetersiz kaldığı iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada, "'Ekipman yetersizliği nedeniyle sağlıkçılar kirli maske ile çalışmak zorunda kalmıştır' sözlerine ilişkin ilimizde korona virüs süresince bütün hastanelerimizde, İlçe Sağlık Müdürlüklerimizde ve Aile Sağlığı ile Toplum Sağlığı Merkezlerimizde gerek ekipman gerekse tıbbi malzeme açısından hiçbir sıkıntı yaşanmamıştır. Tabipler Odasının ‘sağlıkçılar kirli maske ile çalışmak zorunda kalmıştır. Sağlıkçılar kirli maske ile ertesi gün işe gelmek zorunda kalmış ve kirli maskelerini eve götürmek zorunda kalıyorlar' sözleri gerçeği yansıtmamakta olup asılsızdır. Ayrıca tüm hastanelerimizde korona virüs hastaları için de diğer hastalarımız için de yeterli yatak sayımız mevcuttur. Bin134 kamu ve 312 özel hastanelerimizin yatak sayıları olmak üzere bin 446 yatağımız mevcut olup oluşabilecek her türlü duruma hazırlık planımız hazır durumda bekletilmektedir. Tabipler Odası açıklamasındaki ‘ASM hekimlerine düzenli test yapılmıyor ‘ sözleri de asılsız olup aile hekimlerine ve tüm sağlık çalışanlarına gerekli görüldüğü her vakit test yapılmakta ve moralmotivasyonları en yüksek seviyede tutulmaya çalışılmaktadır" denildi.

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