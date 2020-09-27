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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Midyat'ta 1. Olağan Kongre gerçekleştirildi

İHA

MHP Midyat'ta 1. Olağan Kongre gerçekleştirildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Mardin'in Midyat İlçe Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Tek liste halinde gidilen kongrede İdris Altaş, MHP Midyat İlçe Başkanı seçildi.
Midyat Milli İrade İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen kongreye MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, partililer ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan MHP İl Başkanı Bozkuş, Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaseti Allah rızası için yaptığını ve vatanın faydası için kafa yorduğunu, sorun çözen bir anlayışla siyaset yaptığını söyledi. Bozkuş, "Kongremizin hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bizleri burada buluşturan Cenabı Allah'a hamd ederken öncellikle siz değerli ülküdaşlarıma liderimiz Devlet Bahçeli'nin selam ve muhabbetlerini iletmek istiyorum. Milliyetçi hareketin değerli temsilcileri, muhterem dava arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi siyasetini öncelikle Allah'ın rızası için yapar, vatanın faydasına kafa yorar. Genel başkanımız bunu önce ülkem ve milletim, sonra partim diyerek özetlemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, kuruluş ilkelerine bağlı Türkiye Cumhuriyeti devletinin birliğinin ve Türk milletinin dirliğinin teminatıdır. Biz milliyetçi ülkücü hareket olarak sorun üreten değil, sorun çözen bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Midyat kongremizin vatanımıza, milletimize ve Türk şanlı bayrağına selam durmanın hayalini kuran tüm coğrafyalara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle kurucu Genel Başkanımız Başbuğ Alpaslan Türkeş'i ve ülkücü şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kongremizi düzenleyen teşkilat mensuplarına ve burayı şereflendiren değerli katılımcılara şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Kazanan Türkiye olacak"
Daha sonra konuşan Altaş, milletin istiklali ve devletin bekası için burada olduklarını söyledi. Altaş, "Bu vesileyle tarih boyunca Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızı, bugün bölücülükle mücadele ederken şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnet duygularımla yad ediyorum. Bugün burada bir ülkü etrafında toplanmak için bizlere önderlik etmiş, yol göstermiş, bizleri yetiştirmiş olan, ömrünü Türklük ve Türkiye ülküsüne adamış başbuğumuz Alparslan Türkeş'e ve ebediyete intikal etmiş bütün dava arkadaşlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin izinde ve yolunda sizlerle birlikte burada bulunmaktan onur ve şeref duyuyorum. Hepimizin malumu olduğu üzere milletçe salgın hastalıkla mücadele sürecinden geçiyoruz. Bizler, bu süreçte tedbirli olmakla ve devletimizin tedbirlerine yardımcı olmakla mükellefiz. Bu sebepten konuşmamı kısa tutacağım. Ülkücü hareket ve bizler burada milletimizin istiklali ve devletimizin bekası için bulunmaktayız. Baş koyduğumuz bu yolda ülkücü şehitlerimiz gibi bizler de seve seve canlarımızı feda edeceğimizden emin olun. İstiklal için birlik, istikbal için dirlik. Kazanan Türkiye olacak, kazanan Midyat olacak, kazanan Mardin olacak" diye konuştu.
Konuşmaların ardından yapılan kongrede İdris Altaş, MHP Midyat İlçe Başkanlığına seçildi.

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