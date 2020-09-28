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Mardin'e şehit ateşi düştü

DHA

Mardin'e şehit ateşi düştü


Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin), (DHA)- IRAK'ın kuzeyi Pençe Hareket bölgesinde, teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Serdar Temelli, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Temelli'nin acı haberi Mardin'in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesi´nde bulunan ailesini yasa boğdu.  
Irak'ın Kuzeyi Pençe Harekat bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Serdar Temelli kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehidin acı haberi, Mardin´in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesi´nde yaşayan ailesine Kaymakam Hicabi Aytemür, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci tarafından verildi. Bekar olan şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, babası Ahmet Temelli ve annesi Adile Temelli´yi yetkililer teskin etmeye çalıştı. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları eve taziyeye gelirken, anne Adule Temelli, Kürtçe ağıtlar yaktı.
Şehit Serdar Temelli´nin cenazesi yarın Bozbayır Mahallesi´ne getirilerek, düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ
2020-09-28 21:03:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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