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Covid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflar sergilendi

DHA

Covid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflar sergilendi


Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN Fotoğraf ve Sanat Derneği'nin Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında eğitim verdiği 30 sağlık çalışanı, 'Covid-19'un Sanat Boyutları' adı altında Midyat ilçesinde fotoğraf sergisi açtı.
Mardin Fotoğraf ve Sanat Derneği tarafından Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Batman ile Mardin ve ilçeleri Kızıltepe ve Midyat'ta koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına 4 haftalık teorik ve uygulamalı temel fotoğraf eğitim verildi. Projede, pandemi sürecinde zor şartlar altında görev yapan meslek grupları içerisinde yer alan sağlık çalışanlarının sanatla buluşmaları ve moral bulmalarına imkan verilerek daha önce temel fotoğrafçılık eğitimi almamış hedef kitlenin sosyal ve psikolojik açıdan da kendini fotoğrafla ifade etmesi hedeflendi. Kurs sonunda 30 sağlık çalışanının çektiği 60 fotoğraf, Midyat ilçesinde Hivroj Sanat Evi'nde 'Covid-19'un Sanat Boyutları' adlı sergide sergilenmeye başlandı.
Bir hafta boyunca açık kalacak serginin açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Mardin Fotoğraf ve Sanat Derneği üyeleri ile kursiyerler tarafından yapıldı. Mardin Fotoğraf ve Sanat Derneği Fotoğraf Eğitmeni Latif Sakız, pandemi sürecinde özellikle sağlık çalışanlarının zorluk çektiğini belirterek, "Bu zorlukların psikolojik ve sosyal etkilerini kırmak, pandemiden etkilenen arkadaşlarımıza sanatsal anlamda destek vermek, ifade özgürlüklerini sanat alanlarında kullandırmak için böyle bir projeyi gerçekleştirdik" dedi.
'PROJE BİZİM İÇİN BİR NEVİ NEFES OLDU'
Midyat Devlet Hastanesi'nde görev yapan yoğun bakım hemşiresi Raziye Atalay da şunları söyledi:
"Bu projeye, hem bizzat yaşayarak iletmek hem de biraz da bizim için farklılık olması amacıyla katıldım. Bu süreç, yorucu bir süreçti bizim için ve hala devam ediyor. Biz de bunu farklı bir şekilde mesaj olarak iletmek istedik. Maskelerimizi takmamızı ve sonuçlarının nelere mal olduğunu fotoğraf çekerek de bir nevi yansıtmak istedik herkese. Bu bizim için bir nevi bir nefes oldu. Mardin'in tarihine tanık olarak, onları sergiledik. Bizim için güzel bir etkinlik oldu."DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis İŞ
2020-09-29 10:10:26

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