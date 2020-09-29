Mardin'de PKK operasyonu: 1 gözaltı

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA) MARDİN'de, terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle arama kaydı bulunan H.K., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Mazıdağı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'terör örgütü üyesi' olmak suçundan kaydı olan H.K.'nin, kırsal Evciler Mahallesi'ndeki evine geleceği bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda H.K., mahalle girişinde yakalanarak, gözaltına alındı. H.K.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2020-09-29 15:21:50



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