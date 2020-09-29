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İkna faaliyetleri sonuç vermeye devam ediyor: 2 terörist teslim oldu

İHA

İkna faaliyetleri sonuç vermeye devam ediyor: 2 terörist teslim oldu

İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek yapılan ikna çalışmaları sonucu 2 terör örgütü mensubu teslim oldu.
İstanbul ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, İstanbul'dan terör örgütüne katılan ve 2015 yılından itibaren terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Berivan Avaşin kod adlı Nalin Önler isimli teröristin yaklaşık 9 aylık görüşmenin sonucunda ikna edilerek teslim olması sağlandı. Örgüt mensubu ile birlikte yine İstanbul'dan örgüte katılan, kayıp şahıs ve örgüt üyesi olmak suçundan kaydı bulunan 2020 yılının başlarından itibaren örgüt içerisinde faaliyet yürüten Şervan Malazgirt kod adlı Nevzat Çakan isimli terörist de yapılan ikna çalışmaları sonucu PKK kamplarından kaçarak Nusaybin 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk bölgesinde güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.
Nalin Önler ve Nevzat Çakan isimli teröristlerin silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandıkları öğrenildi.
Nusaybin 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk bölgesinde jandarma ekipleri tarafından teslim alınan teröristlerin sorgulanmasına İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca devam edildiği öğrenildi.

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