Artuklu'da içme suyu için sondaj çalışmaları devam ediyor

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Mardin Büyükşehir Belediyesince merkez Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesinin içme suyu sıkıntısını asgariye indirmek için başlatılan sondaj çalışması devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan Proje İnşaat Ve Yatırım Daire Başkanlığı tarafından merkez Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesine içme suyu temini için çalışmalar başlatıldı. 3 gündür devam eden çalışmalar neticesinde 415 metre derinliğe ulaşıldı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş sondaj çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Kısa zamanda bitirilmesi hedeflenen içme suyu kuyusuna incelemelerin ardından dalgıç bırakılacak. Dicle EDAŞ’ın yapacağı çalışmalardan sonra, mahalle sakinlerine içme suyu verilecek.

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