Movapark AVM hırsızı jandarmadan kaçamadı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Movapark AVM içindeki markette gece saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi.

Kızıltepe Movapark içerisinde markette meydana gelen hırsızlık olayı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kamera kayıtlarını incelemesi sonucu çözüldü. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu eşkal tespiti yapılan M.T. isimli şahıs evine yapılan baskınla marketten çaldığı yaklaşık bin TL değerindeki malzemeyle yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan M.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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