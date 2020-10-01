Mardin’de mısır hasadına başlandı Mısırın geçtiğimiz yıla göre fiyatı artarken veriminde ise düşüş yaşandı

Mardin'in önemli tarım merkezlerinden biri olan Mazıdağı ovasında mısır hasadına başlandı. Geçtiğimiz yıla göre fiyatı artan mısırda verim ise düştü.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde mısır üreticileri, nisan ayında ektikleri mısırlara 7 ay boyunca gece gündüz demeden emek verirken, hasat zamanı ile mahsullerini toplamaya başladı. Mazıdağı'nda çiftçilerin en önemli gelir kaynağı olan mısır hasadına başlayan çiftçiler 10 bin dönüm araziye ekilen mısır ile yaklaşık 15 bin ton üretim beklediklerini söyledi. Gübre, ilaç, mazot ve elektrik gibi önemli girdi maliyetlerin artmasının kendilerini ciddi manada etkilediğini dile getiren çiftçiler, ekonomik olarak sıkıntı yaşadıklarını söyledi.



"Böyle giderse mısır yerine arpa ve mercimeğe başvuracağız"

Çiftçilerden Rıdvan Öztemel, mısırın fiyatının geçen seneye göre iyi olduğunu ama veriminin düştüğünü söyledi. Öztemel, “Mısırı fıskiye ile suluyoruz. Bizim bölgemiz yokuş olduğu için toprağımız yeterince su almıyor. Daha önce bu yöntemle önemli verimler de aldık, bundan dolayı tercih ediyoruz. Birkaç gün önce mısır hasadına başlandı. Geçen sene havalar serindi, bu nedenle çok yüksek verim aldık. Biz mısırda, sadece yevmiyeden kurtuluyoruz, işçilik bize kalıyor. Öyle görünüyor ki mercimek ve arpaya yeniden başvuracağız” dedi.

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