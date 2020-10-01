Mardin'de barınaktan pitbull çalan 3 kişi yakalandı

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Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağından pitbull cinsi 2 köpeği çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yapılan takip sonucu yakalandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına köpek sahiplenmek için gelen 3 kişi, taleplerinin reddedilmesi üzerine barınağın tellerinden atlayıp pitbull cinsi 2 köpeği çalarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından barınağa gelen jandarma ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirledi. Jandarma ekipleri, eşkalleri belirlenmesi üzerine adreslerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda E.S., M.S. ve T.Ö. çaldıkları pitbull cinsi köpeklerle yakalandı.

Hayvanlar barınağa teslim edilirken, şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2020-10-01 12:58:20



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