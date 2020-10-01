Pitbull hırsızları jandarma tarafından yakalandı

Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağından 2 pitbull cinsi köpeği çalan hırsızlar jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağına köpek sahiplenmek için gelen 3 şüphelinin sahiplenme taleplerinin reddilmesi üzerine barınağın tellerinden atlayarak köpeklerin bulunduğu kısma girdiği ve burada bulunan 2 adet pitbull cinsi köpeği çalarak olay yerinden kaçtıkları öğrenildi. Olaya müdahale eden Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yeri ve kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheli şahısların eşgal bilgilerini tespit etti. Eşgalleri tespiti edilen ve jandarma tarafından yapılan araştırmalar sonucu kimlik ve adres bilgilerine ulaşılan E.S., M.S. ve T.Ö. evlerine düzenlenen operasyon sonucu çaldıkları 2 adet pitbull cinsi köpekle yakalandı.

Hayvanlar barınağa teslim edilirken şüpheli şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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