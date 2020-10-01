Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğüne Halil Homan atandı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’nin Mardin İl Müdürlüğü görevine Halil Homan atandı. TEDAŞ’ın Mardin işletmesinde uzun yıllar görev yapan Homan, kaçak elektrikle mücadele konusundaki birçok başarılı projede görev aldı.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’nin bir süredir vekaletle yürütülen Mardin İl Müdürlüğü görevine elektrik dağıtım sektöründe tecrübeli bir isim olan Halil Homan atandı. Homan, TEDAŞ Mardin işletmesinde İşletme Bakım Müdürlüğü, Mardin OSB’de yönetim kurulu üyeliği, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Homan son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

Homan'ı göreve başlaması sebebiyle tebrik eden Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, sektördeki tecrübesiyle takdir edilen bir yönetici atayarak Mardin'e verdikleri önemin altını çizdi. Homan'ın göreve başlaması sebebiyle Mardin il müdürlüğünü ziyaret eden Arvas, "Bugün Mardin'de Dicle Elektrik bayrağını hem elektrik dağıtım sektörünü hem de Mardin'i çok iyi bilen bir yönetici arkadaşımız devralıyor. Homan'ın özellikle tarımsal sulama alanında ciddi bir elektrik tüketiminin olduğu Mardin'de Dicle Elektrik’e ve Mardinli müşterilerimize büyük katkıları olacağından eminim. Kendisine üstün başarılar diliyorum" dedi.

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