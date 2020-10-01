Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mardin’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu torbacılara uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen şüpheli M.G., S.G., B.G. ve A.G. isimli şahısların evine operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde arama köpekleri Sabuh ve Cilve ile yapılan aramada poşetler halinde 358,62 gram toz esrar, 9,52 gram esrar tohumu ele geçirilirken, M.G.'nin evinde ayrıca 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.