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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tomruk yüklü TIR devrildi: 1 ölü

İHA

Tomruk yüklü TIR devrildi: 1 ölü

MardinNusaybin Karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tomruk yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nusaybin istikametinden Mardin istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 73 AE 645 Plakalı tomruk yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje yan devrildi. Yan yatan tır’ın sürücüsü bulunduğu yerde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Sağlık, itfaiye, Jandarma ve Polis ekipleri sevk edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücünün cansız bedeni, Mardin Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından TIR’ın çekilmesiyle kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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