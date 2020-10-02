Kaymakam Çam yol yapım çalışmalarını inceledi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yol yenileme ve onarım çalışmaları inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, "Yapılan çalışmalar ile vatandaşlarımız kışın çamurdan yazın tozdan kurtulacaklar" dedi.

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı ve Cumhuriyet mahallelerinde yapılan yol çalışmaları devam ederken Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, çalışmaları he gün inceliyor. Kaymakam Çam, Tepebaşı Mahallesinde devam eden parke ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra yapılacak olan asfaltlama çalışmalarının ön hazırlığını da yerinde inceledi. Ardından Cumhuriyet Mahallesine geçen Kaymakam Çam, burada da devam eden parke çalışmalarını inceledi. Kaymakam Çam, Cumhuriyet Mahallesinde 914. ve 917. sokakta devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yapılan çalışmalar ile vatandaşların kışın çamurdan yazın tozdan kurtulacaklarını aktaran Kaymakam "Çalışmalarımıza hız verdik, şuanda üç mahallemizde de çalışmalarımız var. Tepebaşı Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesinden sonra, Ersoylu Mahallemizde de 103. ve 104. sokaklarımızda çalışmalarımıza başladık. Ersoylu Mahallesinde şuanda bakım onarım çalışmamızı yapıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Mardin’de bir ilk olan kuru beton kullanılarak yapılacak beton yol çalışması için de hazırlıklar devam ediyor. Mevcut yolun döşemesi kaldırılarak beton yol hazırlığı yapılıyor.

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