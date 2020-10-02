Mardin'de terör örgütü üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı

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Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle arama kaydı bulunan Ö.Ç., saklandığı babasının evinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü üyesi olmak suçunda hakkında arama kaydı bulunan Ö.Ç., Ömerli ilçesine bağlı kırsal Gölllü mahallesindeki babasının evinde saklandığı tespit edildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla Ö.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyedeki mahkemeye çıkarılan Ö.Ç., tutuklandı.

DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2020-10-02 14:02:04



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