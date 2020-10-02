Vali Demirtaş'tan şehit ailesine ziyaret 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN Valisi Mahmut Demirtaş, şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli´nin (23) ailesini ziyaret etti.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 28 Eylül günü Irak'ın kuzeyinde PençeKaplan Harekatı bölgesinde, teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin, Derik ilçesine bağlı kırsal Bozbayır Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti. Beraberindeki Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Torun ile İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci ile birlikte şehidin annesi Adule ve babası Ahmet Temelli'ye başsağlığı dileklerinde bulunan Vali Demirtaş, bir süre sohbet ettikten sonra mahalleden ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2020-10-02 19:35:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.