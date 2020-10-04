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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de Hayvanları Koruma Günü etkinliği

İHA

Mardin’de Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla, çeşitli etkinlikler düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında stant kurarak sokak hayvanları başta olmak üzere hayvanlar hakkında vatandaşlar bilgilendirildi. Stantı ziyaret eden vatandaşlara hazırlanan çanta ve sokak hayvanlarına verilmek üzere mama dağıtıldı. Sabah saatlerinde itibaren çocuklar, öğrenciler, öğretmen ve veliler Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Hayvan sevgisi temalı düzenlenen etkinlikler kapsamında, çocuk ve öğrencilere, hayvanlara nasıl mama verileceği öğretildi. Çocuk ve öğrencilerin de bu etkinliğe katılması sağlandı. Rehabilitasyon merkezinde kurulan Hayvan Hastanesi gezilerek sokak hayvanları için açılan bölümler ile yapılan çalışmalar anlatıldı. Kedi evi, görme engelli bölümü, anneli yavrular bölümü, yavru tedavi bölümü gibi mekanlarda tedavileri devam eden sokak hayvanları gezdirilerek tanıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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