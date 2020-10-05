Cumhuriyet Meydanı Otopark Projesi faaliyete girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhuriyet Meydanı Otopark Projesi faaliyete girdi

İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi yürütülen Cumhuriyet Meydanı Otopark Projesi tamamlanarak faaliyete girdi. Otopark, ilk 2 hafta vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.

Cumhuriyet Meydanı Otopark Projesi faaliyete girdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi yürütülen Cumhuriyet Meydanı Otopark Projesi tamamlanarak faaliyete girdi. Otopark, ilk 2 hafta vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.
Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayladığı Dicle Kalkınma Ajansının desteklediği Cumhuriyet Meydanı Projesinin birinci etap çalışmaları tamamlandı. Turizm altyapısının geliştirilmesi, tarihi kentin cazibesinin önemli ölçüde artırılması, turizm ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesine katkı sağlaması, kalış süresinin arttırılması ile turizm gelirlerine orantılı etki oluşturulması hedefiyle başlatılan Tarihi Mardin’in Yayalaştırılması Projesi kapsamındaki 2 bin 250 metrekare üzerine inşa edilen, kapalı otopark kısmı tamamlanarak faaliyet girdi. Tarihi Birinci Caddede trafik ve park sorununu rahatlatacak kapalı otoparka 64 araç faydalanacak. Otopark, 2 hafta boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.
Bu kapsamda kapalı otopark özellikle turistlerin yoğun olduğu dönemlerde park ve trafik sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırarak, vatandaşların daha çok tarihi kent Mardin’de vakit geçirmelerini sağlayacak. Tarihi kentin önemli merkezinde bulunan otopark, turistlere tarihi mekanlara ulaşmada kolaylık sağlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Midyat’ta terör saldırısında şehit olan 26 kişi anıldı
YEREL HABERLER Midyat’ta terör saldırısında şehit olan 26 kişi ...
Uluslararası 20. Beytülmakdis Akademik Sempozyumu tamamlandı
YEREL HABERLER Uluslararası 20. Beytülmakdis Akademik Sempozyumu ...
Vali Demirtaş yol yapım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Demirtaş yol yapım çalışmalarını inceledi
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
YEREL HABERLER Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Mardin’de Hayvanları Koruma Günü etkinliği
YEREL HABERLER Mardin’de Hayvanları Koruma Günü etkinliği
Nusaybin'de Hayvanları Koruma Günü etkinliği
YEREL HABERLER Nusaybin'de Hayvanları Koruma Günü etkinliği
'Blabb'la aramada gizli bölmelerdeki silahlar bulundu
YEREL HABERLER 'Blabb'la aramada gizli bölmelerdeki silahlar bulundu
Mardin'de Kalaşnikof ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin'de Kalaşnikof ve ruhsatsız tabanca ele ...
Mardin'de iki aile arasında kavga: 7 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de iki aile arasında kavga: 7 yaralı
Mardin’de mutfak tüpü patladı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de mutfak tüpü patladı: 1 yaralı
Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
Vali Demirtaş’tan şehit ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Vali Demirtaş’tan şehit ailesine taziye ziyareti
Kızıltepe polisi hırsız ve dolandırıcılara karşı vatandaşı bilinçlendirdi
YEREL HABERLER Kızıltepe polisi hırsız ve dolandırıcılara karşı ...
Mardin'e TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'e TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X