Mardin’de 3 terörist tutuklandı

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Mardin’den Yıldırım8 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Eylül 2020 tarihinde icra edilen Yıldırım8 Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova özel birlik operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.B., M.B. ve S.Ö.'nün terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandığı bildirildi.

Tutuklanan 3 kişinin, terör örgütü PKK’nın içerisinde faaliyet gösterdiği, halkın içerisine karışarak kendilerini kamufle ettikleri kırsalda bulunan terör örgütü mensuplarına lojistik ve istihbari destek sağladıkları öğrenildi.

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