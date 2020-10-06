Mardinli halk oyunları hocası sosyal medyada gündem oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kızının düğününde oynadığı reyhani oyunuyla sosyal medyada gündem olan halk oyunları hocası Mehmet Sait Kaya, saç ve sakalından dolayı Karl Marx’a benzetildiğini ve videolarının youtubede 2 buçuk izlenmeye ulaşmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Kızıltepeli Mehmet Sait Kaya, 20 yıldan daha fazla bir süredir Kızıltepe Halk Eğitim Merkezinde halk oyunları eğitmenliği yapıyor. Kaya, 2019’da kızı Ceylan’nın düğününde karşılıklı Mardin yöresine ait olan reyhani adlı halk oyununu oynadı. Bu videoyu sosyal medya hesaplarına yükleyen Kaya gündem oldu. Reyhani videosu youtubede 2 buçuk milyon izlenmeyi geçen Kaya, Karl Marx’a benzetildi.



Video 2 buçuk milyon izlenmeyi geçti

Kızı ile karşılıklı reyhani oynadığı videonun ilgi görmesinin gurur verici olduğunu belirten Kaya, “Düğünümüz bir halay üzerine olduğu için ve bizde bir halk oyunları öğretmeni olduğumuzdan dolayı kızımla orada bir anı bırakmalıydık. Çünkü kızımla beraber festivallerde karşı karşıya oynadık. Nihayetinde yuvadan uçacaktı. Mardin’in en güzel oyunlarından biri olan reyhaniyi karşılıklı oynayalım dedik ve oynadık. O videodan sadece bir dakikasını kırptık ve sosyal medyada paylaştık. Kısa bir sürede ilgi gördü ve milyonlarca kişi tıkladı. 10 gün önce twitterda gündem oldu. Burada hoşumuza giden şey Mardin’i bir Mardin oyunuyla tanıtmak. Bu gerçekten bizim için gurur verici bir olay. Bu Mardin’in turizmine de hizmetler getirdi" dedi.



"Halayda birleşelim"

İnsanların kendisini Karl Marx’a benzettiğini anlatan Kaya, "Saç sakalımızdan dolayı Karl Marx’a benzetildik. Tabi ki bir filozofa benzetilmek insanların aklına şu soru işaretlerini de getirebilir, Sait Hoca da onun ahlaki yapısını mı taşıyor? Hayır, sadece saçım ve sakalımdan dolayı benzerlik olduğu için bunu söylüyorlar. Ben Mardin’de gençler için, gençleri kötülüklerden, maddeden, uyuşturucudan uzak tutmak için madde çekmeyin, halay çekin halayda birleşelim, halay kardeşliktir diyordum" diye konuştu.

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