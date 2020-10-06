Mardin'de terör örgütü üyesi 3 kişi tutuklandı

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de sürdürülen Yıldırım-8 Operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, 'Terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen Yıldırım-8 Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova Özel Birlik Operasyonu kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttükleri, halkın içerisine karışarak kendilerini kamufle ettikleri, kırsalda bulunan terör örgütü üyelerine lojistik ve istihbari destek sağladıkları tespit edilen şüpheli H.B., M.B. ve S.Ö. jandarmadaki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'Terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2020-10-06 11:19:42
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