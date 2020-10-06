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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

İHA

Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın bir evi küle çevirdi.
Edinen bilgilere göre, Mazıdağı'na bağlı Evciler köyünde 2 katlı bir evde elektrik kontağından çıkan kıvılcım evi sardı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda ev kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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