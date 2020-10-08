Otobüste 210 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

Selim KAYA/MARDIN, (DHA)MARDİN'de, jandarmanın bir otobüste yaptığı aramada, 210 bin lira değerinde gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve ayakkabı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusaybin ilçesindeki Uluslararası İpek Yolu'nda yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada 210 bin lira değerinde gümrük kaçağı 6 bin 280 paket sigara, 656 çift spor ayakkabı, 22 cep telefonu ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2020-10-08 11:26:18
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