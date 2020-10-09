Nusaybin'de silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Yeşilkent Mahallesi Çağ Çağ Deresi civarında meydana geldi. Eşref Şahin, tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Şahin'in cenazesi yapılan ilk otopsiden sonra Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.