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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu Midyat'ta incelemelerde bulundu

İHA

Bakan Karaismailoğlu Midyat'ta incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin'in Midyat ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu.
Midyat Belediyesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Veysi Şahin'den ilçe hakkında bilgi aldıktan sonra bahçede çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Şehit Velit Bekdaş Ortaokulu öğrencilerinin mehter gösterisini izledikten sonra Kültür Evi'ni ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti ilçe binasına geçerek partililerle bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, "Bugün Mardin'deyiz, Midyat, Mardin, Ömerli, Dargeçit ve Midyat'a geldik şu anda. İnşallah bugünkü toplantılarımızda hem Mardin hem Midyat'ın geleceği için önemli işlere imzalar atacağız. Milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanımız, teşkilatımızın değerli mensupları, ilçe başkanlarımız, hep beraber bir ekip olarak inşallah Mardin'in geleceği konusunda önemli kararlar vereceğiz bugün'' dedi.
Bakan Karaismailoğlu'na Midyat ziyaretinde Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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