Bağ bozumu mevsiminde bulamaç ve pestiller pişirilmeye başlandı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Mardin'de bağ bozumu mevsiminde kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan pestil pişirilmeye başlandı. Kış öncesi hazırlanan pestiller soğuk algınlığı ve kış hastalıklarına karşı içerisindeki vitaminler nedeniyle vücut direncini arttırmak için yoğun bir şekilde tüketiliyor.

Her yıl kendi bahçelerinde bulamaç pişirerek pestil yapan, Murat Kırmızıoğlu, bunun Mardin'in vazgeçilmezlerinden olduğunu söyledi. Kırmızıoğlu, ”Bulamaç Mardin’de üretilen üzümden, pekmez, cevizli sucuk ve pestil gibi ürünlerinden elde edilen tam bir şifa kaynağıdır. Tamamen doğal şekere sahiptir. Bağışıklığı güçlendiren ve tam bir çinko kaynağı olan pestil, uzun ve meşakkatli çalışmalar sonucunda üzüm suyundan üretiliyor” dedi.

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